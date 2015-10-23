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Про кино

Малайзийский телеканал начал показ 11-серийного документального фильма про Кыргызстан

На государственном телеканале Малайзии Al Hijrah начался показ многосерийного документального фильма о Кыргызстане известного кинорежиссера, фотографа и путешественника Захариза Хузаймы (Zahariz Khuzaimah). Об этом сообщили в посольстве КР в этой стране.

По их данным, в фильме рассказывается о культуре кыргызского народа, о красоте природы, национальных играх. Автор документальной ленты показал экстремальное, но завораживающее путешествие в горах Кыргызстана на лошади и на лыжах. Посол КР в Малайзии Кылычбек Султанов на встрече с автором высоко оценил его труд. Вручая памятные подарки, дипломат поблагодарил режиссера за его вклад в формирование позитивного имиджа Кыргызстана и пропаганду туристической привлекательности страны.

Отмечается, что Захариз Хузайма – интересная личность, у которого совпадают жизненные принципы и творчество. Он позиционирует себя кочевником XXI века и живет, путешествуя по миру. Его супруга Мээрим - гражданка КР. Режиссер и автор фильма отснял фильм в течение года, пока они с женой жили в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/pro_kino/21409/
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