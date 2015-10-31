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Политика

Госсекретарь передал Алмазбеку Атамбаеву привет от Барака Обамы

Госсекретарь Джон Керри передал Алмазбеку Атамбаеву привет и наилучшие пожелания от Барака Обамы. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Как отмечается, Алмазбек Атамбаев и Джон Керри «обсудили актуальные вопросы кыргызско-американских отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах, состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам международной повестки».

Госсекретарь США поблагодарил президента за теплый прием. «Мы надеемся, что визит укрепит отношения между нашими странами и даст возможность обсудить имеющиеся вопросы, которые поспособствуют дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества», - сказал Джон Керри.

Госсекретарь США поздравил Алмазбека Атамбаева с успешным проведением парламентских выборов. «Они прошли очень успешно, открыто и честно и хорошо были организованы. Мы продолжаем поддерживать отношения между нашими странами на протяжении 24 лет со дня обретения Кыргызстаном независимости и выступаем за демократию», - сказал Джон Керри.  
Ссылка: https://24.kg/politika/21965/
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