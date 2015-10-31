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Политика

Эрлан Абдылдаев: Настало время выработать оптимальную модель взаимоотношений между Кыргызстаном и США

«Настало время выработать оптимальную модель взаимоотношений между Кыргызстаном и США», - заявил сегодня на церемонии открытия нового здания Посольства Соединенных Штатов Америки в Бишкеке и.о. министра иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

Он напомнил, что спустя четыре месяца после обретения Кыргызстаном независимости (27 декабря 1991 года) две страны установили дипломатические отношения. «С тех пор шаг за шагом мы строили и укрепляли отношения. За эти годы наше сотрудничество расширилось и охватывает основные направления, в том числе и международной повестки. Среди них: укрепление демократических институтов, проведение различных реформ, борьба с глобальными вызовами и угрозами безопасности, включая международный терроризм, экстремизм и наркотрафик. США поддерживают предпринимаемые Кыргызстаном усилия по обеспечению государственного суверенитета и территориальной целостности, укреплению стабильности и безопасности. С учетом наличия общих ценностей у нас есть все предпосылки для движения вперед. Естественно, эти отношения должны быть созвучны отношениям с нашими другими международными и региональными партнерами», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

«Мы считаем, что настало время выработать оптимальную модель взаимоотношений между КР и США, в полной мере отвечающую принципам равенства и взаимного уважения. Мы ценим сотрудничество с США. Наши страны – партнеры в деле развития, укрепления и продвижения демократических ценностей и идеалов. Мы считаем, что при наличии доброй воли и взаимного уважения можно ставить и решать самые сложные задачи», - отметил Эрлан Абдылдаев.

Министр поздравил американских коллег с открытием нового здания. «Хотел бы пожелать, чтобы работа в современном комплексе принесла не только новые удобства, но и успехи в выстраивании дружественных, взаимовыгодных и равноправных отношений между нашими странами», - резюмировал Эрлан Абдылдаев.
Ссылка: https://24.kg/politika/21958/
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