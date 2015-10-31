Джон Керри принял участие в открытии нового здания Посольства США в Бишкеке

Госсекретарь США принял участие в открытии нового здания американского посольства в Бишкеке. Капсулу в его фундамент заложили четыре года назад – в 2011-м.

«Новое здание выглядит изумительно. Оно отлично спроектировано, светлое, много открытого пространства. Было бы хорошо, если позволит служба безопасности, вокруг забора посадить деревья», - сказал Джон Керри.

Новое здание стоимостью $163 миллиона расположено на участке в 4,5 гектара в Ленинском районе Бишкека. Оно построено с применением новых технологий, которые позволяют оптимизировать ресурсы и уменьшить стоимость его эксплуатации. В здании использованы энергосберегающие технологии, экологически рациональное потребление воды и дневного освещения.

Джон Керри приехал сегодня с визитом в Кыргызстан в рамках центральноазиатского турне. После открытия посольства он встретится в двустороннем формате с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым и главой МИД Эрланом Абдылдаевым.