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Парламент

Жогорку Кенеш оставил депутатам по одному помощнику и увеличил секретариаты фракций

Жогорку Кенеш после долгих споров решил оставить по одному помощнику, увеличив секретариаты фракций. За это сегодня проголосовали 68 депутатов, 33 нардепа высказались «против».

Несмотря на недоумение отдельных парламентариев о том, что на прошлой неделе эта инициатива, внесенная лидером фракции СДПК Чыныбаем Турсунбековым, не прошла, вопрос включили в повестку дня. На этот раз его внес лидер фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев.

Таким образом, у депутатов теперь по одному помощнику, зато секретариат фракции СДПК увеличили с 5 до 18 работников, а фракции «Республика – Ата Журт» до 15 человек. Более пяти сотрудников получили и секретариаты других фракций. В частности, «Кыргызстан» - 12 человек, «Бир Бол», «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен» - по 10 человек.

Кроме того, депутаты отказались и от номеров серии KG.
Ссылка: https://24.kg/parlament/24487/
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