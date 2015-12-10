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Парламент

Парламент Кыргызстана предложил рассмотреть ответственность руководителей банков за неосвоенные средства фонда развития

Парламент Кыргызстана предложил рассмотреть ответственность руководителей «Айыл банка» и «РСК банка» за неосвоенные средства Российско-Кыргызского фонда развития. Об этом говорится в постановлении Жогорку Кенеша «О мерах по стабилизации курса национальной валюты и дедолларизации экономики КР», принятом сегодня на заседании палаты.

Данного предложения изначально в проекте не было, но его включили по предложению лидера фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева. Парламентарий пояснил, что оба государственных банка, получив почти $300 миллионов из фонда развития, за все время выдали всего 692 миллиона сомов кредитов.

Кроме того, в постановление включили предложение главы комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Кожобека Рыспаева (фракция СДПК) о том, чтобы Нацбанк КР мог напрямую покупать около 1,5 тонны золота в год у «Кумтора», минуя «Кыргызалтын».

Неизменными остались пункты о переводе долларовых кредитов граждан КР в сомовые и  о сокращении депозитов в иностранной валюте на 50 процентов. Депозиты в национальной валюте, кстати, парламентарии предложили защитить и поднять страховую сумму до 200 тысяч сомов (вместо нынешних 100 тысяч сомов – прим. ИА «24.kg»).

В парламентском постановлении содержится особое поручение правительству по переходу к безналичным платежам до 1 апреля 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/parlament/24476/
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