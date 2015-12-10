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Парламент

Правительство Кыргызстана продолжает переговоры с «Газпромом» о покупке газа за сомы
Правительство Кыргызстана продолжает переговоры с «Газпромом» о покупке газа за сомы. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев.
 
Он подчеркнул, что в переходе на расчеты в национальных валютах заинтересованы обе стороны – как кыргызская, так и российская. «Но прямо завтра перевести контракт по газу в рубли не получится, поэтому пока он составлен в долларах», - пояснил Арзыбек Кожошев, но отметил, что «переговоры проведены и будут продолжены».
 
Рекомендации об оплате завозимых в КР энергоносителей и товаров из России и Казахстана в валюте той страны, откуда они завозятся, содержится и в постановлении Жогорку Кенеша «О мерах по стабилизации курса национальной валюты и дедолларизации экономики КР», который обсуждается сегодня в парламенте.
 
Ссылка: https://24.kg/parlament/24471/
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