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Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2018 года

Постановление Правительства КР от 22 сентября 2018 года № 443

В целях обеспечения дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 7 Закона Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить с 1 октября 2018 года коэффициент индексации размеров страховых частей пенсии в размере 1,07.

2. Социальному фонду Кыргызской Республики:

— проиндексировать с 1 октября 2018 года размеры страховых частей пенсий, назначенных до 1 октября 2018 года в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании», на коэффициент индексации 1,07, но не менее чем на 250 сомов для пенсий, общий размер которых не превышает и составляет 4 393 сома, и не менее чем на 370 сомов для пенсий, общий размер которых составляет и превышает 4 394 сома;

— обеспечить своевременный перерасчет размеров страховых частей пенсий и их выплату в новых размерах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 октября 2018 года.
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