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Подписан указ о награждении медалью «Данк» Базара Базаргуруева

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о награждении медалью «Данк» Базара Базаргуруева и присвоении почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики» Анарбеку Абдылдаеву.

За выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта награжден медалью «Данк» Базаргуруев Базар Будажапович, заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики по вольной борьбе, бронзовый призер XXIX Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку квалифицированных спортсменов республики присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики» Усенканову Анарбеку Адыбаевичу, старшему тренеру-преподавателю отделения вольной борьбы специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ленинского района города Бишкек.
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