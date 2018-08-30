Подписан указ о награждении медалью «Данк» Базара Базаргуруева

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о награждении медалью «Данк» Базара Базаргуруева и присвоении почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики» Анарбеку Абдылдаеву.

За выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта награжден медалью «Данк» Базаргуруев Базар Будажапович, заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики по вольной борьбе, бронзовый призер XXIX Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку квалифицированных спортсменов республики присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики» Усенканову Анарбеку Адыбаевичу, старшему тренеру-преподавателю отделения вольной борьбы специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ленинского района города Бишкек.