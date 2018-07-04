В Трудовой кодекс внесены изменения

Президент Кыргызкой Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызкой Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 мая 2018 года.

Целью данного Закона является реализация решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 26 ноября 2013 года № 18-р по делу о проверке конституционности статьи 427 Трудового кодекса Кыргызской Республики.

В связи с этим, в целях реализации вышеуказанного решения Конституционной палаты данным Законом статья 427 Трудового кодекса Кыргызской Республики излагается в новой редакции, согласно которой индивидуальные трудовые споры лиц, занимающих политические и специальные государственные должности, по вопросам увольнения, изменения даты и формулировки причины увольнения, перевода на другую работу, оплаты за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы и наложения дисциплинарных взысканий разрешаются во внесудебном порядке.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.