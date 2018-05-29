Постановление Правительства КР № 230 от 11 мая 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Фонде развития и материального обеспечения Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики» от 25 октября 2017 года № 700

В целях реализации статьи 20 Закона Кыргызской Республики «О естественных монополиях в Кыргызской Республике», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Фонде развития и материального обеспечения Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики» от 25 октября 2017 года № 700 следующие изменения:

— наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о фондах развития и материального обеспечения уполномоченных антимонопольных органов»;

— пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о фондах развития и материального обеспечения уполномоченных антимонопольных органов согласно приложению.»;

— в приложении к вышеуказанному постановлению:

— наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о фондах развития и материального обеспечения уполномоченных антимонопольных органов»;

— в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Фонды развития и материального обеспечения уполномоченных антимонопольных органов (далее — фонды) создаются в целях укрепления материально-технической базы, создания необходимых условий для работы и обеспечения социальной защиты сотрудников Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики и Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики (далее — антимонопольные органы).»;

— в абзаце втором слово «руководствуется» заменить словом «руководствуются»;

— по всему тексту слова «Фонд» и «Госагентство» в различных падежах заменить словами «фонды» и «антимонопольные органы» в соответствующих падежах;

— в абзаце первом пункта 2 слова «аккумуляционном счете, образованном в структуре бюджетного счета Госагентства» заменить словами «аккумуляционных счетах, образованных в структуре бюджетных счетов антимонопольных органов»;

— в абзаце одиннадцатом пункта 3 слова «соответствующего приказа директора Госагентства» заменить словами «соответствующих приказов директоров антимонопольных органов»;

— в абзаце тринадцатом пункта 3 слова «заключаемому между работодателем и представительным органом работников Госагентства» заменить словами «заключаемому между работодателями и представительными органами работников антимонопольных органов»;

— пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«5. Распорядителем и ответственным лицом за использование средств соответствующего фонда является директор антимонопольного органа.

6. Соответствующие структурные подразделения бухгалтерского учета антимонопольных органов осуществляют учет формирования (поступления), распределения средств фондов, контроль за целевым использованием средств согласно сметным назначениям, утверждаемым в установленном порядке, и представление отчетов по указанным средствам распорядителям фондов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.