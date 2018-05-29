17:05
USD 68.24
EUR 79.69
RUB 1.10
Официально

Назначен заведующий отдела аппарата президента

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Исабаев Санжар Мамадиярович назначен заведующим отдела судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Санжар Исабаев 1981 года рождения. В 2004 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности юриспруденция. Является советником юстиции 3-класса. С 2005 по 2015 годы работал старшим референтом, старшим консультантом, заведующим отдела Аппарата Верховного суда Кыргызской Республики и помощником Председателя Верховного суда Кыргызской Республики. С 2015 по 2016 год — эксперт отдела судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики, с апреля 2016 года по май 2018 года работал судьей Бишкекского городского суда.

29 мая 2018 года назначен заведующим отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики.
Ссылка:
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
Назначены заместители председателей Нацстаткома и Соцфонда
Николай Чуйков назначен первым заместителем председателя Нацстаткома
Азамат Оросбаев назначен заместителем председателя Нацстаткома
Нурдинов Эсен назначен заместителем председателя Социального фонда
У председателя ГСИН Кыргызстана новый заместитель
Освобожден от должности мэр города Джалал-Абада
Судья Баткенского районного суда досрочно освобождена от должности
Мирланбек Абдылдаев назначен заместителем директора Госкомиссии по делам религии
В Социальном фонде Кыргызстана новый глава
Назначен председатель Государственной налоговой службы
Популярные новости
О&nbsp;некоторых мерах, принимаемых в&nbsp;рамках проводимой судебной реформы О некоторых мерах, принимаемых в рамках проводимой судебной реформы
Сегодня в&nbsp;рубрике &laquo;Официально&raquo; Сегодня в рубрике «Официально»
Жениш Исаков освобожден от&nbsp;должности первого заместителя председателя ГТС Жениш Исаков освобожден от должности первого заместителя председателя ГТС
Шамиль Бердалиев назначен первым заместителем председателя ГТС Шамиль Бердалиев назначен первым заместителем председателя ГТС
Бизнес
Более 1&nbsp;миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;4&nbsp;месяца 2018 года Более 1 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за 4 месяца 2018 года
Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона
«О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo! «О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo!
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»