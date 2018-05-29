Назначен заведующий отдела аппарата президента

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Исабаев Санжар Мамадиярович назначен заведующим отдела судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Санжар Исабаев 1981 года рождения. В 2004 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности юриспруденция. Является советником юстиции 3-класса. С 2005 по 2015 годы работал старшим референтом, старшим консультантом, заведующим отдела Аппарата Верховного суда Кыргызской Республики и помощником Председателя Верховного суда Кыргызской Республики. С 2015 по 2016 год — эксперт отдела судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики, с апреля 2016 года по май 2018 года работал судьей Бишкекского городского суда.

29 мая 2018 года назначен заведующим отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики.