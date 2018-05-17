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Официально

Подписаны указы о награждении многодетных матерей Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указы «О награждении многодетных матерей республики орденом «Баатыр эне» и «О награждении многодетных матерей республики медалью «Эне данкы».

Согласно данным указам, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики постановляется наградить орденами «Баатыр эне» 1354 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 454 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих шестерых детей, - медалями «Эне данкы».

Указы вступают в силу со дня подписания.
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