Подписаны указы о награждении многодетных матерей Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указы «О награждении многодетных матерей республики орденом «Баатыр эне» и «О награждении многодетных матерей республики медалью «Эне данкы».

Согласно данным указам, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики постановляется наградить орденами «Баатыр эне» 1354 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 454 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих шестерых детей, - медалями «Эне данкы».

Указы вступают в силу со дня подписания.