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Об отзыве проекта закона Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 195 от 11 апреля 2018 года

Об отзыве проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»

В соответствии со статьей 31 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Отозвать из Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики», одобренный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 ноября 2016 года № 614.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики
«О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»
от 23 ноября 2016 года № 614.

3. Направить настоящее постановление в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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