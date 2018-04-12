Постановление Правительства КР № 195 от 11 апреля 2018 года
Об отзыве проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»
В соответствии со статьей 31 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Отозвать из Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики», одобренный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 ноября 2016 года № 614.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики
«О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»
от 23 ноября 2016 года № 614.
3. Направить настоящее постановление в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.