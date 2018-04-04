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Подписан Закон о внесении изменения в Закон «О государственных закупках»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 февраля 2018 года.

Закон принят в целях снижения уровня коррупции среди должностных лиц, задействованных в процессе государственных закупок.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках» для установления аффилированности по критерию участия в уставном капитале в настоящее время необходимо наличие права владения 20 и более процентами общего количества акций для любого лица в отношении юридического лица. Соответственно по данному основанию лица, владеющие менее 20 процентами акций не считаются аффилированными и на них не распространяются ограничения, предусмотренные законодательством.

В связи с этим во втором предложении абзаца пятого статьи 3 Закона КР «О государственных закупках» исключена норма, в соответствии с которой для установления аффилированности необходим факт владения 20 и более процентами акций от общего количества акций акционерного общества.

После вступления в силу настоящего Закона лица, занимающие политические государственные должности, политические муниципальные должности, специальные государственные должности, и их близкие родственники, являющиеся, учредителями и (или) участниками поставщика (подрядчика) независимо от доли владения акциями будут признаваться аффилированными лицами.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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