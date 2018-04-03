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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 163 от 28 марта 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства» от 10 апреля 2014 года № 205

В целях повышения эффективности деятельности Государственного предприятия «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики при реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства» от 10 апреля 2014 года № 205 следующие изменения:

в Положении о реализации государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- приложение «Перечень и стоимость государственных регистрационных номерных знаков с особенной комбинацией цифр на автотранспортные средства» к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

— в пункте 5 цифры «1-5» заменить цифрами «1-4»;

- в пункте 12 цифры «1-4» и «5» заменить соответственно цифрами «1-3» и «4»;

— в пункте 19 цифры «6-8» заменить цифрами «5-7»;

— в пункте 21:

в абзаце первом цифры «1-5» заменить цифрами «1-4»;

в абзаце втором цифры «6-8» заменить цифрами «5-7».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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