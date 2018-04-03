Постановление Правительства КР № 139 от 15 марта 2018 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений о свободных экономических зонах «Бишкек»,

«Каракол», «Лейлек», «Маймак» и «Нарын» от 1 августа 2014 года № 431

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Кыргызской Республики в соответствие с нормами Закона Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений о свободных экономических зонах «Бишкек», «Каракол», «Лейлек», «Маймак» и «Нарын» от 1 августа

2014 года № 431 следующее изменение:

в Порядке учетной регистрации юридического лица в качестве субъекта свободной экономической зоны, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Решение генеральной дирекции СЭЗ об отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ обжалуется в административном (досудебном) порядке, а в последующем — в судебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.