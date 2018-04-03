18:31
USD 68.38
EUR 84.31
RUB 1.19
Официально

О внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 139 от 15 марта 2018 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений о свободных экономических зонах «Бишкек»,
«Каракол», «Лейлек», «Маймак» и «Нарын» от 1 августа 2014 года № 431

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Кыргызской Республики в соответствие с нормами Закона Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений о свободных экономических зонах «Бишкек», «Каракол», «Лейлек», «Маймак» и «Нарын» от 1 августа
2014 года № 431 следующее изменение:

в Порядке учетной регистрации юридического лица в качестве субъекта свободной экономической зоны, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Решение генеральной дирекции СЭЗ об отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ обжалуется в административном (досудебном) порядке, а в последующем — в судебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 34
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление о Программе повышения финграмотности
О внесении изменений в постановление правительства КР о дипрангах
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
Подписан закон о внесении изменений в Закон «О рекламе»
Подписан закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение
Внесены изменения в указ президента о совершенствовании избирательной системы
О внесении изменений в постановление правительства
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
Популярные новости
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;постановление правительства Кыргызской Республики О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;постановление правительства&nbsp;КР о&nbsp;дипрангах О внесении изменений в постановление правительства КР о дипрангах
Об&nbsp;утверждении Национальной таблицы распределения радиочастот Об утверждении Национальной таблицы распределения радиочастот
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;некоторые решения правительства Кыргызской Республики О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
Бизнес
Блокчейн в&nbsp;Кыргызстане возможен. Законодательство к&nbsp;нему дружелюбно Блокчейн в Кыргызстане возможен. Законодательство к нему дружелюбно
Вас ждут СКИДКИ и&nbsp;крутые ПОДАРКИ на&nbsp;открытии нового O!Store в&nbsp;ЦУМе Вас ждут СКИДКИ и крутые ПОДАРКИ на открытии нового O!Store в ЦУМе
Сотрудники международных аэропортов &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Ош&raquo; вышли на&nbsp;субботник Сотрудники международных аэропортов «Манас» и «Ош» вышли на субботник
Вызови такси бесплатно! Вызови такси бесплатно!