О внесении изменений в постановление правительства КР о дипрангах

Постановление Правительства КР № 108 от 26 февраля 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О дипломатических рангах Кыргызской Республики» от 31 декабря 2013 года № 727

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Законом Кыргызской Республики «О дипломатической службе Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

«О дипломатических рангах Кыргызской Республики» от 31 декабря 2013 года № 727 следующие изменения:

в Положении о порядке присвоения дипломатических рангов Кыргызской Республики, утвержденном вышеназванным постановлением:

- пункт 2 после слов «Сотрудникам дипломатической службы» дополнить словами «, занимающим дипломатические и консульские должности»;

- пункт 7 после слов «сотрудникам дипломатической службы» дополнить словами «, занимающим дипломатические и консульские должности,»;

- пункт 9 после слов «сотрудников дипломатической службы» дополнить словами «, занимающих дипломатические и консульские должности,»;

- пункт 11 после слов «Сотрудники дипломатической службы,» дополнить словами «занимающие дипломатические и консульские должности,»;

- пункт 14 после слов «без соблюдения очередности присвоения ранга» дополнить словами «, но не выше чем через одну ступень»;

- пункт 16 после слов «Сотрудник дипломатической службы» дополнить словами «, занимающий дипломатическую и консульскую должность,»;

- пункт 17 после слов «о государственной службе» дополнить словами «и дипломатической службе».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.