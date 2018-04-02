Об утверждении Временных правил пользования Госпорталом электронных услуг

Постановление Правительства КР № 134 от 14 марта 2018 года



Об утверждении Временных правил пользования Государственным порталом электронных услуг

В целях реализации задач по повышению качества предоставления государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам в электронной форме, в соответствии с законами Кыргызской Республики «Об электронном управлении», «Об электронной подписи»,

«О государственных и муниципальных услугах», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики:

- провести пилотный проект по оказанию государственных услуг в электронной форме посредством Государственного портала электронных услуг с 15 марта по 15 сентября 2018 года;

- в случае успешной реализации пилотного проекта в срок до 1 июля 2018 года в установленном порядке внести проекты нормативных правовых актов, направленных на урегулирование вопросов по оказанию на постоянной основе государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Утвердить на период проведения пилотного проекта Временные правила пользования Государственным порталом электронных услуг согласно приложению.

Уполномочить Государственное предприятие «Инфосистема» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики на техническое сопровождение Государственного портала электронных услуг.

Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, предоставляющим государственные услуги:

— принять меры по подключению внутренних информационных систем к Государственному порталу электронных услуг;

- в случае успешной реализации пилотного проекта в срок до 1 июля 2018 года в установленном порядке внести проекты стандартов государственных услуг, предоставляемых в электронной форме, и соответствующих административных регламентов.

Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевременное финансирование внедрения и технического обслуживания Государственного портала электронных услуг в пределах финансовых средств, предусмотренных республиканским бюджетом Кыргызской Республики на соответствующий год.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 15 марта 2018 года.