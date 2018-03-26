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Подписан закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 года, подписанного 19 декабря 2012 года в городе Москве».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 февраля 2018 года.

Протокол направлен на уточнение некоторых позиций Соглашения и юридической техники, а также на закрепление за ОДКБ и ее постоянно действующими рабочими органами прав, обязанностей и ответственности в сфере защиты секретной информации.

Необходимость ратификации данного Протокола объясняется взаимным стремлением государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности к развитию взаимовыгодного сотрудничества в области обеспечения сохранности секретной информации.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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