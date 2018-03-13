Ратифицировано Соглашение о сотрудничестве стран СНГ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности, подписанного 20 ноября 2013 года в городе Санкт-Петербург».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 января 2018 года.

Соглашение предусматривает проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности в государствах-участниках СНГ.

В соответствии с данным Соглашением Стороны организуют взаимодействие и сотрудничество по сближению законодательства государств-участников СНГ, регламентирующего отношения в сфере обеспечения информационной безопасности, проведение анализа и оценки угроз информационной безопасности и информационных систем.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.