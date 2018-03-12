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Подписан закон о ратификации Протокола о взаимодействии государств ОДКБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о взаимодействии государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступной деятельности в информационной сфере, подписанного 23 декабря 2014 года в городе Москва».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 января 2018 года.

Протокол определяет порядок взаимодействия Сторон по противодействию преступной деятельности в информационной сфере, направлен на сотрудничество в интересах защиты информационного пространства Сторон от деструктивного воздействия и противодействия использованию национальных сегментов сети Интернет в целях, запрещенных национальным законодательством.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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