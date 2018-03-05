Об утверждении плана мероприятий по программе «Жаңы доорго кырк кадам»

Постановление Правительства КР № 74 от 31 января 2018 года



Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаңы доорго кырк кадам»

В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго кырк кадам», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго кырк кадам» (далее – План) согласно приложению.

2. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять конкретные меры по выполнению Плана в установленные сроки;

- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики и копию в профильные отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.

4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана.

5. Признать утратившими силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 100 дней по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаңы доорго кырк кадам» от 22 сентября 2017 года № 602.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж. Исаков