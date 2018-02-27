Постановление Правительства КР № 106 от 21 февраля 2018 года



О признании утратившим силу постановления Правительства Кыргызской Республики «Об учреждении Государственной дирекции по подготовке и проведению Года истории и культуры» от 19 января 2016 года № 21

В связи с ликвидацией Государственной дирекции по подготовке и проведению Года истории и культуры, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об учреждении Государственной дирекции по подготовке и проведению Года истории и культуры» от 19 января 2016 года № 21.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков