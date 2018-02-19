Постановление Правительства КР № 54 от 29-января 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 148, 153, 157, 158, 163, 176, 180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике» от 10 августа 2015 года № 564

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 148, 153, 157, 158, 163, 176, 180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике» от 10 августа 2015 года № 564 следующие изменения:

в Положении о таможенном сопровождении, утвержденном вышеназванным постановлением:

- в пункте 1 слова «таможенного органа» заменить словами «уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела»;

- дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении, изложены в значениях, определенных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.»;

- пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Регламент действий должностных лиц, связанных с осуществлением таможенного сопровождения, определяется уполномоченным государственным органом в сфере таможенного дела (далее – уполномоченный государственный орган).

4. Таможенное сопровождение транспортных средств, перевозящих товары в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, осуществляется должностными лицами.»;

- в пункте 9:

в абзаце первом слова «в сфере таможенного дела» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Работа ПСТН, в целях исключения простоя транспортных средств перевозящих товары, должна осуществляться в круглосуточном режиме.»;

- в абзаце втором пункта 10 слова «в сфере таможенного дела» исключить;

- пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае привлечения должностных лиц центрального аппарата уполномоченного государственного органа, решение об организации таможенного сопровождения принимается руководителем уполномоченного государственного органа либо его заместителем в форме приказа.»;

- пункт 12 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«- пункт смены таможенного наряда (при необходимости);».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков