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Подписан Закон о внесении изменения в Закон «О рыбном хозяйстве»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О рыбном хозяйстве».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 4 января 2018 года.

Целью данного Закона является сохранение уникальных природных комплексов и биологического разнообразия, охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира, расширения сети особо охраняемых природных территорий Кыргызской Республики.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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