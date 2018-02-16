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Официально

Внесены изменения в Закон «О местном самоуправлении»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 февраля 2018 года.

Закон принят в целях создания правовых основ для уменьшения отрицательных последствий неизбрания руководителей представительных и исполнительных органов местного самоуправления.

Принятым законом вводится норма, которая уменьшает численное соотношение количества присутствующих депутатов для кворума с «не менее двух третей» от общего числа депутатов местных кенешей на «большинство».

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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