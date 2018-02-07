Постановление Правительства КР № 68 от 31 января 2017 года



Об утверждении актов в области питьевого водоснабжения

В целях реализации статьи 221 Закона Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении», Закона Кыргызской Республики «Технический регламент «О безопасности питьевой воды», Закона Кыргызской Республики «О питьевой воде», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к зонам санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» согласно приложению 1;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» согласно приложению 2;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения» согласно приложению 3.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

prilozhenie4.rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков