Подписаны указы о назначении и направлении судей в Чуйский областной суд

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения по 8 кандидатам для назначения на должности судей в Чуйский областной суд.

26 января 2018 года Глава государства провел собеседование с кандидатами. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов, Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями названного Совета по 6 кандидатам на должность судьи Чуйского облсуда.

Изучив материалы по претендентам, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по 2 кандидатам на должность судьи вышеназванного суда в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

По кандидатам на должности судей местных судов КР и отдельным действующим судьям Чуйского областного суда Президентом Кыргызской Республики изданы указы.

Первым Указом по предложению Совета судей КР в связи с истечением сроков полномочий с 23 января 2018 года прекращены полномочия 11 судей Чуйского областного суда.

Вторым Указом отобранные 6 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией КР: Джумагулов Азамат Кадырбекович, Джунушпаев Кыдык Карыбаевич, Кадырова Гульназ Кубанычбековна, Онолбеков Дамирбек Мадылбекович, Садырбеков Улан Маданбекович, Чекирова Асель Мелисовна.

Третьим Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Чуйский областной суд.

Указы Президента Кыргызской Республики вступают в силу со дня подписания.