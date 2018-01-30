Постановление Правительства КР № 44 от 22 января 2018 года



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики

В целях реализации статьи 3 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Бюджетного кодекса Кыргызской Республики», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Методики определения платы за загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике» от 19 сентября 2011 года № 559 следующее изменение:

— в Методике определения платы за загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике, утвержденной вышеуказанным постановлением:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае, когда подразделения и филиалы предприятий расположены на отдельных от головных предприятий территориях, плату за загрязнение этими подразделениями и филиалами вносят головные предприятия. Платежи поступают в республиканский бюджет.».

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Республиканском фонде охраны природы и развития лесной отрасли Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» от 12 июня 2012 года № 400 следующие изменения:

— в Положении о Республиканском фонде охраны природы и развития лесной отрасли Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

в пункте 4 слово «специальных» заменить словом «бюджетных»;

абзац третий пункта 8 после слова «территорий» дополнить словами «, на проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации по принятым социально значимым решениям;».

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об образовании и использовании средств Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли в Кыргызской Республике» от 9 октября 2012 года № 696 следующие изменения:

— в Положении об образовании и использовании средств Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Средства Республиканского фонда образуются за счет республиканского бюджета и иных источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики:»;

абзацы второй, пятый и шестой пункта 4 признать утратившими силу;

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Средства местных фондов образуются за счет республиканского бюджета и иных источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики:»;

в пункте 6:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации по принятым социально значимым решениям;»;

абзац пятнадцатый признать утратившими силу.

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков» от 7 апреля 2015 года № 201 следующие изменения:

— наименование и преамбулу после слова «работников» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,» в соответствующих падежах;

— в пункте 1:

абзац четвертый после слова «работников» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,»;

абзац пятый после слова «работникам» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,»;

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«- размеры должностных окладов работников Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли согласно приложению 11;

квалификационные требования к работникам республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли согласно приложению 21;»;

— дополнить приложениями 11 и 21 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;

— наименование приложения 4 после слова «работникам» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,»;

— абзац первый пункт 2 после слова «работникам» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,»;

— абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Предоставить руководителям Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли, лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков право направлять сэкономленные по итогам года средства фонда оплаты труда на стимулирующие выплаты работникам Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли, лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков за высокие и качественные результаты труда, проявление профессиональной и творческой инициативы. При этом размер стимулирующих выплат не должен превышать двух среднемесячных заработных плат работников Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли, лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков.»;

— дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Установить, что работникам Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли, лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков технического и младшего обслуживающего персонала надбавку за ненормированный рабочий день, сложность, качество и результаты труда в размере до 50 процентов от должностного оклада.»;

— пункт 4 после слова «работникам» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,»;

— в Положении о порядке установления трудового стажа работников лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков, утвержденном вышеуказанным постановлением:

наименование и по всему тексту после слова «работников» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,» в соответствующих падежах;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В стаж работы работникам, дающий право на получение ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, включаются периоды:

— время работы в Республиканском и местных фондах охраны природы и развития лесной отрасли, государственных лесохозяйственных учреждениях и организациях (управления лесами или управления лесного хозяйства), лесхозах, государственных природных заповедниках и государственных природных парках, охотхозяйствах, лесничествах, лесоустройстве, профильных институтах и их подразделениях;

— время действительной срочной военной службы, если работник до призыва на военную службу работал в Республиканском и местных фондах охраны природы и развития лесной отрасли, лесхозах, государственных природных заповедниках и государственных природных парках, охотхозяйствах, лесничествах, лесоустройстве;

— время работы за границей, если перед направлением за границу работал в Республиканском и местных фондах охраны природы и развития лесной отрасли, лесхозах, государственных природных заповедниках и государственных природных парках, охотхозяйствах, лесничествах, лесоустройстве и в течение двух месяцев со дня возвращения из-за границы, не считая времени переезда, поступил на работу в эти же предприятия и организации;

— работникам Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли время работы в государственных органах, а также в подведомственных учреждениях, организациях и предприятиях центральных органов государственного управления, министерств, государственных комитетов и административных ведомств.».

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения о порядке взимания платы за загрязнение окружающей среды при въезде транспортных средств иностранных государств на территорию Кыргызской Республики» от 17 декабря 2013 года № 675 следующее изменение:

— в Временном положении о порядке взимания платы за загрязнение окружающей среды при въезде транспортных средств иностранных государств на территорию Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

в пункте 3 слова «на специальный счет Республиканского фонда охраны природы и развития лесной отрасли в системе Центрального казначейства Министерство финансов Кыргызской Республики» заменить словами «в республиканский бюджет».

Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики механизм отчислений из республиканского бюджета платежей на развитие мероприятий по охране природы, восстановлению потерь в природной среде, сохранению биоразнообразия и лесных экосистем, развитию лесной

отрасли и особо охраняемых природных территорий, проведению информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации о принятых социально значимых решениях.

Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, производятся в пределах штатной численности и предусмотренных средств Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики на соответствующий год.

Министерству финансов Кыргызской Республики ежегодно в установленном порядке обеспечивать финансирование Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли с учетом фактически поступивших средств:

— платежей за пользование природными ресурсами;

— платы за загрязнение окружающей среды при въезде транспортных средств иностранных государств на территорию Кыргызской Республики;

— целевых средств природопользователей для финансирования природоохранных работ.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков