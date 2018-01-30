Постановление Правительства КР № 44 от 22 января 2018 года
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики
В целях реализации статьи 3 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Бюджетного кодекса Кыргызской Республики», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Методики определения платы за загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике» от 19 сентября 2011 года № 559 следующее изменение:
— в Методике определения платы за загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике, утвержденной вышеуказанным постановлением:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, когда подразделения и филиалы предприятий расположены на отдельных от головных предприятий территориях, плату за загрязнение этими подразделениями и филиалами вносят головные предприятия. Платежи поступают в республиканский бюджет.».
Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Республиканском фонде охраны природы и развития лесной отрасли Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» от 12 июня 2012 года № 400 следующие изменения:
— в Положении о Республиканском фонде охраны природы и развития лесной отрасли Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
в пункте 4 слово «специальных» заменить словом «бюджетных»;
абзац третий пункта 8 после слова «территорий» дополнить словами «, на проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации по принятым социально значимым решениям;».
Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об образовании и использовании средств Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли в Кыргызской Республике» от 9 октября 2012 года № 696 следующие изменения:
— в Положении об образовании и использовании средств Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:
абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Средства Республиканского фонда образуются за счет республиканского бюджета и иных источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики:»;
абзацы второй, пятый и шестой пункта 4 признать утратившими силу;
абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Средства местных фондов образуются за счет республиканского бюджета и иных источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики:»;
в пункте 6:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации по принятым социально значимым решениям;»;
абзац пятнадцатый признать утратившими силу.
Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков» от 7 апреля 2015 года № 201 следующие изменения:
— наименование и преамбулу после слова «работников» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,» в соответствующих падежах;
— в пункте 1:
абзац четвертый после слова «работников» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,»;
абзац пятый после слова «работникам» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,»;
дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«- размеры должностных окладов работников Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли согласно приложению 11;
квалификационные требования к работникам республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли согласно приложению 21;»;
— дополнить приложениями 11 и 21 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;
— наименование приложения 4 после слова «работникам» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,»;
— абзац первый пункт 2 после слова «работникам» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,»;
— абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставить руководителям Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли, лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков право направлять сэкономленные по итогам года средства фонда оплаты труда на стимулирующие выплаты работникам Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли, лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков за высокие и качественные результаты труда, проявление профессиональной и творческой инициативы. При этом размер стимулирующих выплат не должен превышать двух среднемесячных заработных плат работников Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли, лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков.»;
— дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Установить, что работникам Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли, лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков технического и младшего обслуживающего персонала надбавку за ненормированный рабочий день, сложность, качество и результаты труда в размере до 50 процентов от должностного оклада.»;
— пункт 4 после слова «работникам» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,»;
— в Положении о порядке установления трудового стажа работников лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков, утвержденном вышеуказанным постановлением:
наименование и по всему тексту после слова «работников» дополнить словами «Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли,» в соответствующих падежах;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В стаж работы работникам, дающий право на получение ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, включаются периоды:
— время работы в Республиканском и местных фондах охраны природы и развития лесной отрасли, государственных лесохозяйственных учреждениях и организациях (управления лесами или управления лесного хозяйства), лесхозах, государственных природных заповедниках и государственных природных парках, охотхозяйствах, лесничествах, лесоустройстве, профильных институтах и их подразделениях;
— время действительной срочной военной службы, если работник до призыва на военную службу работал в Республиканском и местных фондах охраны природы и развития лесной отрасли, лесхозах, государственных природных заповедниках и государственных природных парках, охотхозяйствах, лесничествах, лесоустройстве;
— время работы за границей, если перед направлением за границу работал в Республиканском и местных фондах охраны природы и развития лесной отрасли, лесхозах, государственных природных заповедниках и государственных природных парках, охотхозяйствах, лесничествах, лесоустройстве и в течение двух месяцев со дня возвращения из-за границы, не считая времени переезда, поступил на работу в эти же предприятия и организации;
— работникам Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли время работы в государственных органах, а также в подведомственных учреждениях, организациях и предприятиях центральных органов государственного управления, министерств, государственных комитетов и административных ведомств.».
Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения о порядке взимания платы за загрязнение окружающей среды при въезде транспортных средств иностранных государств на территорию Кыргызской Республики» от 17 декабря 2013 года № 675 следующее изменение:
— в Временном положении о порядке взимания платы за загрязнение окружающей среды при въезде транспортных средств иностранных государств на территорию Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
в пункте 3 слова «на специальный счет Республиканского фонда охраны природы и развития лесной отрасли в системе Центрального казначейства Министерство финансов Кыргызской Республики» заменить словами «в республиканский бюджет».
Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики механизм отчислений из республиканского бюджета платежей на развитие мероприятий по охране природы, восстановлению потерь в природной среде, сохранению биоразнообразия и лесных экосистем, развитию лесной
отрасли и особо охраняемых природных территорий, проведению информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации о принятых социально значимых решениях.
Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, производятся в пределах штатной численности и предусмотренных средств Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики на соответствующий год.
Министерству финансов Кыргызской Республики ежегодно в установленном порядке обеспечивать финансирование Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли с учетом фактически поступивших средств:
— платежей за пользование природными ресурсами;
— платы за загрязнение окружающей среды при въезде транспортных средств иностранных государств на территорию Кыргызской Республики;
— целевых средств природопользователей для финансирования природоохранных работ.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр С.Дж.Исаков