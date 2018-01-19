Постановление Правительства КР №20 от 15 января 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил оказания услуг подвижной радиотелефонной связи» от 17 февраля 2014 года № 97

В целях совершенствования законодательства в области связи, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил оказания услуг подвижной радиотелефонной связи» от 17 февраля 2014 года № 97 следующие изменения:

в Правилах оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденных вышеуказанным постановлением:

- в пункте 3:

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«момент установления соединения — ответ абонента либо любого лица или абонентского терминала, кроме автоответчиков коммутатора сети оператора связи;»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

- «порог соединения — промежуток времени, который отсчитывается с момента установления соединения и не тарифицируется при условии его длительности не более или равной 3 секундам;»;пункты 59 и 60 изложить в следующей редакции:

«59. Тарифы на услуги, размер единицы тарификации телефонного соединения и порядок оплаты устанавливаются оператором самостоятельно в тарифных планах, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики. В тарифном плане также содержатся сведения о сроке и территории его действия.

Размер единицы тарификации телефонного соединения не может превышать 10 секунд, при этом оператор связи обязан обеспечить для абонентов своей сети наличие нескольких (не менее двух) тарифных планов с размером единицы тарификации телефонного соединения – посекундно, кроме международных соединений.

Размер единицы тарификации телефонного соединения на международные соединения устанавливается операторами связи самостоятельно. При этом размер единицы тарификации телефонного соединения не может быть более одной минуты, а порог соединения не распространяется на международные соединения.

60. Стоимость соединения определяется исходя из продолжительности разговора (по числу единиц тарификации телефонного соединения) с момента установления соединения и до момента прекращения соединения, за исключением разговора длительностью менее порога соединения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков