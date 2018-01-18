О порядке разработки и оптимизации административных регламентов госуслуг

Постановление Правительства КР № 26 от 16 января 2018 года



О порядке разработки и оптимизации административных регламентов государственных и муниципальных услуг

В целях упорядочения и оптимизации административно-управленческих и иных действий, совершаемых в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг в Кыргызской Республике, повышения их качества, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», пунктом 32 Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 100 дней по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго кырк кадам», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 100 дней по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго кырк кадам» от 22 сентября 2017 года № 602, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Положение о порядке разработки и оптимизации административных регламентов государственных и муниципальных услуг согласно приложению 1.

Государственным органам, органам местного самоуправления, предоставляющим государственные и муниципальные услуги:

— при разработке административных регламентов государственных и муниципальных услуг рассмотреть вопросы об оптимизации и устранении избыточных процедур (действий), совершаемых в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг, путем их перевода в электронный (цифровой) формат;

— обеспечить внедрение и соблюдение утвержденных административных регламентов государственных и муниципальных услуг;

— в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять данные о результатах разработки и оптимизации административных регламентов государственных и муниципальных услуг в Министерство экономики Кыргызской Республики и Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики по форме согласно приложению 2.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики, Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики, Государственному агентству по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики:

— оказать консультативную помощь государственным органам, органам местного самоуправления при разработке административных регламентов государственных и муниципальных услуг;

— организовать мониторинг разработки и применения государственными органами и органами местного самоуправления административных регламентов государственных и муниципальных услуг;

— вносить в установленном порядке на рассмотрение Межведомственной комиссии по оптимизации системы предоставления государственных и муниципальных услуг, образованной распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2011 года № 191-р, данные о результатах разработки и оптимизации административных регламентов государственных и муниципальных услуг.

4. Признать утратившими силу:

— распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 22 июля 2014 года №287р;

— распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 30 июля 2015 года №360р;

— распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 30 июня 2016 года №302р.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел государственной службы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

PPKR-----26-ot-16.01.18.rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков