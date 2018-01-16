Внесены изменения в Закон «Об онкологической помощи населению»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об онкологической помощи населению».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2017 года.

Закон принят в целях устранения противоречий в законодательстве, а также определения и уточнения полномочий Правительства по оказанию специализированной медицинской и социальной помощи гражданам, страдающим злокачественными новообразованиями.

В частности, в Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об онкологической помощи населению» внесен ряд изменений редакционного и уточняющего характера.

Также Законом уточнены субъекты онкологической помощи в Кыргызской Республике, а источники финансирования мероприятий, направленных на снижение онкологической заболеваемости дополнены средствами обязательного медицинского страхования.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.