Внесены изменения в Закон «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2017 года.

В соответствии с постановлением Правительства «О Программе Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2013-2016 годы» от 14 января 2013 года № 14 формирование сводного отчета по исполнению Программы было возложено на Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики.

Однако в связи с изменением структуры Правительства, в соответствии с постановлением Правительства «Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры Правительства Кыргызской Республики» от 16 ноября 2015 года № 768, Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики не является правопреемником Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Законом Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»от 17 марта 2005 года № 55, координирующий орган должен определяться Президентом Кыргызской Республики.

С целью обеспечения полноценной координации деятельности в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми, Законом предусмотрена передача функции определения уполномоченного органа Правительству Кыргызской Республики.

Кроме того, вносятся изменения в соответствии с новой структурой Правительства Кыргызской Республики, в части включения Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики в список субъектов, осуществляющих деятельность по предупреждению и борьбы с торговлей людьми.

Также законом вводится понятие «национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми», являющегося одним из наиболее важных инструментов в вопросах оказания помощи жертвам торговли людьми (далее — ЖТЛ). Для предоставления полноценной защиты и помощи ЖТЛ необходим целый комплекс мероприятий, которые в настоящее время осуществляют несколько субъектов. Механизм перенаправления представляет собой систему действий государственных органов и НКО, который будет устанавливать порядок выявления и идентификации, перенаправления, реабилитации ЖТЛ, взаимодействии уполномоченных государственных органов, НКО, а также специализированных учреждений по урегулированию отношений с ЖТЛ. Механизм перенаправления будет предусматривать вопросы взаимодействия всех субъектов оказания помощи ЖТЛ, очередность оказания им правовой и социальной поддержки, специальные механизмы обеспечения защиты персональной информации и личности ЖТЛ и вопросы по социальной реабилитации.

Так, с учетом внедрения механизма перенаправления после выявления предполагаемой ЖТЛ, следующим шагом будет являться процедура идентификации его в качестве жертвы на основе утвержденных критериев идентификации ЖТЛ. Идентификация позволит присвоить лицу статус «жертвы торговли людьми» и запустить полноценный механизм ее защиты и оказания помощи.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.