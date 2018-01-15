19:58
-6
USD 69.37
EUR 84.05
RUB 1.23
Официально

Внесены изменения в Закон «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2017 года.

В соответствии с постановлением Правительства «О Программе Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2013-2016 годы» от 14 января 2013 года № 14 формирование сводного отчета по исполнению Программы было возложено на Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики.

Однако в связи с изменением структуры Правительства, в соответствии с постановлением Правительства «Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры Правительства Кыргызской Республики» от 16 ноября 2015 года № 768, Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики не является правопреемником Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Законом Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»от 17 марта 2005 года № 55, координирующий орган должен определяться Президентом Кыргызской Республики.

С целью обеспечения полноценной координации деятельности в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми, Законом предусмотрена передача функции определения уполномоченного органа Правительству Кыргызской Республики.

Кроме того, вносятся изменения в соответствии с новой структурой Правительства Кыргызской Республики, в части включения Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики в список субъектов, осуществляющих деятельность по предупреждению и борьбы с торговлей людьми.

Также законом вводится понятие «национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми», являющегося одним из наиболее важных инструментов в вопросах оказания помощи жертвам торговли людьми (далее — ЖТЛ). Для предоставления полноценной защиты и помощи ЖТЛ необходим целый комплекс мероприятий, которые в настоящее время осуществляют несколько субъектов. Механизм перенаправления представляет собой систему действий государственных органов и НКО, который будет устанавливать порядок выявления и идентификации, перенаправления, реабилитации ЖТЛ, взаимодействии уполномоченных государственных органов, НКО, а также специализированных учреждений по урегулированию отношений с ЖТЛ. Механизм перенаправления будет предусматривать вопросы взаимодействия всех субъектов оказания помощи ЖТЛ, очередность оказания им правовой и социальной поддержки, специальные механизмы обеспечения защиты персональной информации и личности ЖТЛ и вопросы по социальной реабилитации.

Так, с учетом внедрения механизма перенаправления после выявления предполагаемой ЖТЛ, следующим шагом будет являться процедура идентификации его в качестве жертвы на основе утвержденных критериев идентификации ЖТЛ. Идентификация позволит присвоить лицу статус «жертвы торговли людьми» и запустить полноценный механизм ее защиты и оказания помощи.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменения в постановление правительства о положении о пошлинах
Внесено изменение в Закон Кыргызской Республики «О статусе военнослужащих»
О внесении изменений в постановление правительства
Внесены изменения в Закон «О нотариате»
Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах»
О внесении изменений в постановление о Центре подготовки водолазов
О внесении изменения в постановление правительства
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О вопросах предоставления земельных участков под недропользование
Внесены изменения в некоторые законодательные акты о государственных пособиях
Популярные новости
Санжар Уметалиев освобожден от&nbsp;занимаемой должности представителя&nbsp;КР в&nbsp;ЕАЭС Санжар Уметалиев освобожден от занимаемой должности представителя КР в ЕАЭС
Азамат Буржуев назначен зампредседателя Госкомсвязи Азамат Буржуев назначен зампредседателя Госкомсвязи
Подписан указ об&nbsp;объявлении 2018 года Годом развития регионов Подписан указ об объявлении 2018 года Годом развития регионов
Мирлан Омуралиев освобожден от&nbsp;должности зампредседателя Госкомсвязи Мирлан Омуралиев освобожден от должности зампредседателя Госкомсвязи
Бизнес
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom