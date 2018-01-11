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О внесении изменений в постановление о Центре подготовки водолазов

Постановление Правительства КР № 13 от 10 января 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Центре подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ (Водолазной службе) при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 791

В целях повышения эффективности деятельности Центра подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ (Водолазной службе) при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Центре подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ (Водолазной службе) при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 791 следующие изменения:

в преамбуле:

- слово «постановлений» заменить словом «постановления»;

- слова «от 4 декабря 2009 года № 731 «О министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» исключить;

- абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу;

в Положении о Центре подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ (Водолазной службе) при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, утвержденным вышеуказанным постановлением:

- абзац тринадцатый пункта 19 после аббревиатуры «МЧС КР» дополнить словами «, а также в отношении военнослужащих Центра пользуется правами начальника, предусмотренными дисциплинарными и иными уставами Вооруженных сил Кыргызской Республики и других воинских формирований Кыргызской Республики»;

- пункт 21 после слова «комплектуется» дополнить словом «военнослужащими,»;

- название главы VI. «Глубоководная мобильная водолазная станция» изложить в следующей редакции:

«VI. Глубоководная мобильная водолазная станция (Оперативная поисково-маневренная группа) Центра»;

- дополнить пунктом 25*1 следующего содержания:

«25*1. Элементом оперативного реагирования на чрезвычайные ситуаций на водных объектах, гидротехнических сооружениях является Оперативная поисково-маневренная группа Центра.

Оперативная поисково-маневренная группа Центра выполняет непосредственные задачи и функции специального быстрого реагирования на все виды чрезвычайных ситуаций на воде, помощи водолазам-спасателям при водолазных работах в особо тяжелых условиях, водолазного обследования гидротехнических сооружений Кыргызской Республики и других задач Правительства Кыргызской Республики и Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, требующих немедленного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях.».

2. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. 

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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