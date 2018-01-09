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Прекращены полномочия судей Чуйского и Ошского областных судов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому по предложению Совета судей Кыргызской Республики и в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 64 и частью 3 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики, статьей 27 конституционного Закона Кыргызской Республики постановляется: прекратить полномочия судьи Чуйского областного суда Айтбаевой Индиры Мукашевны и судьи Ошского областного суда Токтомушева Мамасалы Мырзашевича, освободив их досрочно по собственному желанию от должности судьи местного суда Кыргызской Республики, осуществляющего судейские полномочия в названных судах.

Указ вступает в силу со дня подписания.
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