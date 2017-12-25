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Официально

Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбекова внесены предложения по 8 кандидатам для назначения на должности судей в Бишкекский городской суд.

16 декабря 2017 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями названного Совета по 5 кандидатам на должность судьи Бишекекского городского суда.

Изучив материалы по претендентам, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по 3 кандидатам на должность судьи вышеназванного суда в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

По кандидатам на должности судей местных судов КР Главой государства изданы 2 указа.

Первым Указом отобранные 5 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией КР: Бейсекеев Эрмек Толеувич, Воронцова Ирина Николаевна, Кудайбергенов Алмазбек Нурсеитович, Мамбеталы Жаныл, Толубаева Бермет Мамыровна.

Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Бишкекский городской суд.
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