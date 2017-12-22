Подписан закон о ратификации грантовых соглашений с Азиатским банком развития

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации грантовых соглашений между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития относительно «Программы развития сектора: Навыки для инклюзивного роста» (грант № 0552-KGZ и грант № 0553-KGZ), подписанных 13 декабря 2017 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2017 года.

Вышеуказанная Программа содержит мероприятия, направленные на поддержку и проведение ключевых реформ для укрепления профессионального технического образования в Кыргызской Республике. Действия, изложенные в матрице политики «Программы развития сектора: Навыки для инклюзивного роста», определяют реформы в трех областях: усиление управления и финансирования профессионального технического образования в поддержку ключевых секторов экономики, улучшение качества преподавания и условий обучения, расширение сотрудничества с производством и развитие предпринимательских навыков.

Азиатский банк развития предоставляет грант на развитие сферы профессионального технического образования в размере 12,0 млн долларов США для поддержки республиканского бюджета и грант на реализацию инвестиционного проекта в размере 18 млн долларов США для реализации Программы.

Средства предоставляются Азиатским банком развития на безвозмездной основе в соответствии с инвестиционным планом Программы.

Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания.