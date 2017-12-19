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Подписан закон о ратификации письма-соглашения c МАР

Подписан Закон о ратификации Письма-соглашения c МАР о предоставлении гранта Трастового фонда по развитию потенциала в регионе Европы и Центральной Азии для подготовки предлагаемой Третьей фазы улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Письма-соглашения между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития о предоставлении гранта Трастового фонда по развитию потенциала в регионе Европы и Центральной Азии для подготовки предлагаемой Третьей фазы улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии (CARs-3) (TF0A4647), подписанного 13 июля 2017 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2017 года.

Целью предлагаемого проекта ПУДПС ЦА-3 является улучшение сообщения Иссык-Кульской области с соседними странами для улучшения доступа международных туристических услуг и продуктов Иссык-Кульской области на основные рынки, а именно Казахстана, России, Узбекистана, Китая и других соседних стран.

Средства будут представлены на грантовой основе и направлены на финансирование консультационных услуг для подготовки технико-экономического обоснования и технических проектов по модернизации инфраструктуры международных аэропортов «Каракол» и «Иссык-Куль», включая подготовку тендерной документации и доработку документов по использованию защитных мер, таких как оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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