Постановление Правительства КР № 809 от 15 декабря 2017 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил о порядке применения процедур процесса банкротства» от 30 декабря 1998 года № 865

В целях приведения решения Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)», руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил о порядке применения процедур процесса банкротства» от 30 декабря 1998 года № 865 следующие изменения:

в Правилах о порядке применения процедур процесса банкротства, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— раздел 3.15. дополнить пунктом 3.15.6. следующего содержания:

«3.15.6. На основании письменного запроса кредитора администратор обязан сообщать о ходе осуществления процедуры банкротства и финансовом состоянии должника не позднее десяти рабочих дней с момента получения такого запроса.»;

— раздел 4.17. дополнить пунктом 4.17.2*1. следующего содержания:

«4.17.2*1. Собрание кредиторов вправе дать согласие внешнему управляющему на получение необеспеченных залогом кредитов для осуществления хозяйственной деятельности и плана реабилитации должника.

В случае, если внешний управляющий не смог получить необеспеченный залогом кредит, суд при согласии собрания кредиторов выдает разрешение внешнему управляющему на получение кредита обеспеченного имуществом должника, которое не является предметом залога.»;

— пункт 6.6.2. раздела 6.6. изложить в следующей редакции:

«6.6.2. В случае, если заинтересованное лицо не является кредитором, то любые сделки между этим заинтересованным лицом и должником, совершенные в течение одного года до начала процесса банкротства, признаются судом недействительными по заявлению администратора в случае, если:

1) исполнение сделки привело к неплатежеспособности должника;

2) цена сделки значительно больше или меньше, чем ее рыночная цена в момент исполнения сделки, и последствия сделки привели к финансовым потерям.»;

— пункт 10.3.1. раздела 10.3. дополнить подпунктом 10*1 следующего содержания:

«10*1)отказаться от исполнения заключенных должником до начала процесса банкротства договоров, не исполненных обеими сторонами полностью или частично, в случае:

— если договор заключен с аффилированным лицом;

— если договор содержит обременительные для должника условия по сравнению с ранее заключенными аналогичными договорами;

— если договор является долгосрочным (более одного года) либо рассчитан на получение результатов для должника лишь в долгосрочной перспективе;

— если исполнение договора повлечет неблагоприятные последствия для кредиторов;».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков