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Подписан согласованный вариант Закона «О конфликте интересов»

Президент Кыргызской Республики  Сооронбай Жээнбеков подписал согласованный вариант Закона Кыргызской Республики «О конфликте интересов».

Закон  был принят Жогорку Кенешем  7 декабря 2017 года.

Целью Закона является унификация и совершенствование законодательства о конфликте интересов; внедрение механизмов своевременного выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов; а также оказание практической помощи государственным органам и их служащим в поддержании добропорядочности официальных политических и административных решений в системе государственного управления в целом.

Закон направлен на совершенствование института урегулирования конфликта интересов, сокращения числа ситуаций, при которых должностные лица оказываются в ситуации, которая ведет к коррупции.

Закон определяет организационные и правовые основы управления конфликтом интересов в деятельности государственных гражданских служащих и муниципальных служащих и руководителей учреждений, организаций и предприятий, деятельность которых финансируется из государственного или местного бюджета либо в уставном капитале которых имеется государственная доля.
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