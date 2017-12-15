Подписан указ о роспуске некоторых местных кенешей

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О роспуске некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей Кыргызской Республики и назначении досрочных выборов».

В связи с неизбранием глав исполнительных органов местного самоуправления местными кенешами, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, частью 5 статьи 43, частью 6 статьи 49 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и частью 2 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:

1. Принять предложение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и распустить Кара-Жыгачский айылный кенеш Аксыйского района, Таш-Кумырский городской кенеш Джалал-Абадской области, Тоголок-Молдоский айылный кенеш Ак-Талинского района Нарынской области, С. Юсуповский айылный кенеш Араванского района,

Ак-Ташский айылный кенеш Кара-Сууского района Ошской области, Кара-Балтинский городской кенеш Жайылского района, Кара-Булакский, Кек-Ойрокский айылные кенеши Кеминского района, Александровский айылный кенеш Московского района Чуйской области.

2. Назначить досрочные выборы в вышеуказанные местные кенеши на воскресенье, 28 января 2018 года.

3. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение досрочных выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4. Правительству Кыргызской Республики:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения досрочных выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения досрочных выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка.

5. Исполняющему обязанности мэра города Таш-Кумыр и главам государственных администраций Аксыйского района Джалал-Абадской области, Ак-Талинского района Нарынской области, Кара-Суйского и Араванского районов Ошской области, Жайылского, Кеминского и Московского районов Чуйской области оказать содействие в работе Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

6. Исполняющим обязанности глав исполнительных органов местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанных кенешей.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел государственного и территориального управления и кадровой работы Аппарата Президента Кыргызской Республики.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.