11:32
-6
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.19
Официально

Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Узбекистана о границе

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о деятельности пограничных представителей, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 декабря 2017 года.

Основной целью данного Соглашения является регулирование вопросов, связанных с взаимоотношениями Кыргызской Республики и Республики Узбекистан в сфере охраны кыргызско-узбекской государственной границы и регламентирование порядка деятельности пограничных представителей на участках Государственной границы Кыргызской Республики, проведение переговоров, урегулирование пограничных инцидентов и поддержание режима на государственной границе.

Ратификация данного Соглашения является важным элементом в расширении двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в урегулировании пограничных инцидентов, проведении совместных проверок прохождения границы и работе пограничных представителей.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан принял решение о передаче Узбекистану во временное пользование земель
Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Узбекистана
Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Узбекистана о школе
Айнура Султанбаева назначена замминистра культуры, информации и туризма КР
Алмамбет Салиев назначен заместителем руководителя аппарата президента КР
Асылбек Кожобеков назначен советником президента Кыргызской Республики
Эльвира Сариева освобождена от должности заместителя руководителя АП КР
Фарид Ниязов назначен руководителем аппарата президента Кыргызстана
Алмазбек Усенов освобожден от занимаемой должности руководителя АП КР
Кубанычбек Кулматов назначен председателем ГТС
Популярные новости
Нурлан Атабаев назначен зампредседателя Высшей аттестационной комиссии&nbsp;КР Нурлан Атабаев назначен зампредседателя Высшей аттестационной комиссии КР
Айнура Султанбаева назначена замминистра культуры, информации и&nbsp;туризма&nbsp;КР Айнура Султанбаева назначена замминистра культуры, информации и туризма КР
О&nbsp;создании высшего авиационного учебного заведения О создании высшего авиационного учебного заведения
О&nbsp;размере материального вознаграждения переводчику и&nbsp;сурдопереводчику О размере материального вознаграждения переводчику и сурдопереводчику
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO