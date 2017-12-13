Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Узбекистана о границе

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о деятельности пограничных представителей, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 декабря 2017 года.

Основной целью данного Соглашения является регулирование вопросов, связанных с взаимоотношениями Кыргызской Республики и Республики Узбекистан в сфере охраны кыргызско-узбекской государственной границы и регламентирование порядка деятельности пограничных представителей на участках Государственной границы Кыргызской Республики, проведение переговоров, урегулирование пограничных инцидентов и поддержание режима на государственной границе.

Ратификация данного Соглашения является важным элементом в расширении двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в урегулировании пограничных инцидентов, проведении совместных проверок прохождения границы и работе пограничных представителей.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.