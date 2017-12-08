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О вопросах Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 795 от 8 декабря 2017 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики» от 29 июля 2011 года № 425

В целях совершенствования государственной политики в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики» от 29 июля 2011 года № 425 следующее изменение:

в Положении о Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:

«8. ВАК возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Премьер-министром Кыргызской Республики.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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