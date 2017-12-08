О соглашении о порядке добровольного согласования с ЕАЭК странами ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования государствами-членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами Евразийского экономического союза специфических субсидий, подписанного 26 мая 2017 года в городе Казань».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 ноября 2017 года.

Целями Соглашения являются повышение прозрачности и предсказуемости оказания государствами-членами Евразийского экономического союза (далее — государства-члены) государственной поддержки промышленным секторам экономики, а также обеспечения условий для создания транспарантной и предсказуемой среды в сфере предоставления государствами-членами специфических субсидий в отношении промышленных товаров в части, касающейся оценки реализуемых государствами-членами субсидий.

Соглашение включает в себя:

— порядок добровольного согласования с Евразийской экономической комиссией (далее — ЕАЭК) специфических субсидий и принятия ЕАЭК соответствующих решений;

— порядок проведения Комиссией разбирательств (в том числе по фактам нарушения условий, порядка предоставления и использования специфических субсидий);

— критерии, на основе которых Комиссия будет принимать решение о допустимости или недопустимости специфических субсидий (в том числе с учетом развития сложившихся и новых кооперационных связей между производителями государств-членов).

В соответствии с Соглашением государства-члены не применяют компенсирующие меры к субсидиям, сроки, объемы и условия предоставления которых согласованы Комиссией.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.