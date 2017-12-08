16:21
+4
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.18
Официально

О соглашении о порядке добровольного согласования с ЕАЭК странами ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования государствами-членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами Евразийского экономического союза специфических субсидий, подписанного 26 мая 2017 года в городе Казань».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 ноября 2017 года.

Целями Соглашения являются повышение прозрачности и предсказуемости оказания государствами-членами Евразийского экономического союза (далее — государства-члены) государственной поддержки промышленным секторам экономики, а также обеспечения условий для создания транспарантной и предсказуемой среды в сфере предоставления государствами-членами специфических субсидий в отношении промышленных товаров в части, касающейся оценки реализуемых государствами-членами субсидий.

Соглашение включает в себя:

— порядок добровольного согласования с Евразийской экономической комиссией (далее — ЕАЭК) специфических субсидий и принятия ЕАЭК соответствующих решений;

— порядок проведения Комиссией разбирательств (в том числе по фактам нарушения условий, порядка предоставления и использования специфических субсидий);

— критерии, на основе которых Комиссия будет принимать решение о допустимости или недопустимости специфических субсидий (в том числе с учетом развития сложившихся и новых кооперационных связей между производителями государств-членов).

В соответствии с Соглашением государства-члены не применяют компенсирующие меры к субсидиям, сроки, объемы и условия предоставления которых согласованы Комиссией.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 27
Версия для печати
Материалы по теме
О создании высшего авиационного учебного заведения
О размере материального вознаграждения переводчику и сурдопереводчику
Аскарбек Шадиев назначен первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики
Айдин Шаршеев назначен статс-секретарем Министерства экономики Кыргызстана
Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
Фарид Ниязов назначен советником президента Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства
Об утверждении порядка получения согласия на сбор персональных данных
О внесении изменений в постановление об утверждении перечня главнейших сведений
О внесении изменения в постановление правительства Кыргызстана
Популярные новости
Внесены изменения в&nbsp;Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
О&nbsp;всеобщей воинской обязанности граждан, о&nbsp;военной и&nbsp;альтернативной службах О всеобщей воинской обязанности граждан, о военной и альтернативной службах
Внесены изменения в&nbsp;некоторые законодательные акты Внесены изменения в некоторые законодательные акты
О&nbsp;создании высшего авиационного учебного заведения О создании высшего авиационного учебного заведения
Бизнес
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг