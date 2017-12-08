Внесены изменения в Закон «О бухгалтерском учете»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 9 ноября 2017 года.

Принятый Закон вносит в статью 7 Закона «О бухгалтерском учете» от 29 апреля 2002 года № 76 дополнение устанавливающее, что порядок ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями в Кыргызской Республике определяется Правительством КР.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.