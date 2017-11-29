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Официально

О положении о лицензировании деятельности использования радиочастотного спектра

Постановление Правительства КР № 754 от 17 ноября 2017 года

В целях оперативного использования радиочастотного спектра Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Положение о лицензировании деятельности по использованию радиочастотного спектра согласно приложению.

Государственному агентству связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики разместить на своем официальном сайте информацию о проведении торгов на использование радиочастотного спектра в диапазоне 1800 МГц.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего постановления, который вступает в силу со дня официального опубликования.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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