Назначены выборы депутатов в айыльных кенешах

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в связи с истечением сроков полномочий депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, частью 1 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:

1. Назначить выборы депутатов в Каджи-Сайский айылный кенеш Тонского района Иссык-Кульской области, Джаны-Алышский айылный кенеш Кеминского района Чуйской области Кыргызской Республики на воскресенье, 28 января 2018 года.

2. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3. Правительству Кыргызской Республики:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка.

4. Главам государственных администраций Тонского района Иссык-Кульской области, Кеминского района Чуйской области оказать содействие в работе Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

5. Главам исполнительных органов местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанных кенешей.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел государственного и территориального управления и кадровой работы Аппарата Президента Кыргызской Республики.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.