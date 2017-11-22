Внесены изменения в Трудовой кодекс Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Трудовой кодекс Кыргызской Республики», принятый в целях объективной исторической оценки судьбоносных исторических событий первой половины XX века путем определения 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми нерабочим праздничными днями — Днями истории и памяти предков.

В указанных целях принятым Законом внесены изменения в перечень нерабочих праздничных дней, в частности, абзац 12 части 1 статьи 113 Трудового кодекса излагается в новой редакции:

«7 и 8 ноября — Дни истории и памяти предков;».

Согласно статье 2 принятого Закона, Закон вступает в силу со дня официального опубликования. При этом, Правительству поручается привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.