20:32
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Официально

Алмазбек Атамбаев выделил миллион сомов на питание автомобильных перевозчиков

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому, принимая во внимание продолжающуюся напряженную ситуацию на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахстанской государственной границы и наступившие суровые погодные условия в республике, из Президентского фонда социальной защиты и поддержки дополнительно выделен 1 000 000 (1 миллион) сомов Управлению делами Президента и Правительства Кыргызской Республики на дальнейшее обеспечение организации питания автомобильных перевозчиков, осуществляющих международные грузовые перевозки автомобильным транспортом и находящихся в очереди на пересечение кыргызско-казахстанской государственной границы.
Ссылка:
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Подписаны указы о награждении
Болотбеку Суюмбаеву присвоено воинское звание «генерал-майор»
Подписан указ о награждении государственными наградами Кыргызской Республики
Об оргкомитете по подготовке и проведению церемонии инаугурации президента
Выделен миллион сомов на обеспечение организации питания перевозчиков на границе
Подписаны указы о приеме в гражданство и о выходе из гражданства Кыргызстана
Выделены деньги на завершение ремонта больницы в селе Ивановке
Подписан закон о ратификации договора между Кыргызстаном и Узбекистаном
Подписано решение Совбеза о мерах по подготовке и проведению выборов президента
Нурсулу Ахметова назначена заведующей отделом аппарата президента КР
Популярные новости
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;закон о&nbsp;Верховном суде и&nbsp;местных судах О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах
О&nbsp;переводе земель Ак-Талинского айылного аймака О переводе земель Ак-Талинского айылного аймака
Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики
Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС&nbsp;КР Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС КР
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр