Алмазбек Атамбаев выделил миллион сомов на питание автомобильных перевозчиков

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому, принимая во внимание продолжающуюся напряженную ситуацию на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахстанской государственной границы и наступившие суровые погодные условия в республике, из Президентского фонда социальной защиты и поддержки дополнительно выделен 1 000 000 (1 миллион) сомов Управлению делами Президента и Правительства Кыргызской Республики на дальнейшее обеспечение организации питания автомобильных перевозчиков, осуществляющих международные грузовые перевозки автомобильным транспортом и находящихся в очереди на пересечение кыргызско-казахстанской государственной границы.